Futsal Serie A. Sandro Abate a testa alta, perde 2-4 contro i campioni d’Italia di Pesaro.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate cede con onore ai campioni d’Italia dell’ItalSercive Pesaro per 2-4.

Tre giri di lancette e De Luca porta in vantaggio i marchigiani. Gli irpini reagiscono con un palo di Dalcin. È cinica l’italservice, legno di Tonidandel e Borruto raddoppia. La Sandro Abate vacilla ancora, altro palo di Borruto. Pesaro è devastante, lo stesso Borruto non dà scampo a Perez per lo 0-3 al 15′. È difficile tener testa ai marchigiani ma gli avellinesi vanno a bersaglio con Pazetti a 34″ dalla fine del primo tempo.

Il team di Scarpitti è privo di Avellino e Alex, si galvanizza dopo il gol, Bizjak e Dalcin ci provano senza fortuna. L’italservice smorza la verve irpina con la rete di Cuzzolino al 7′, è 1-4. Potrebbe essere pokerissimo, ancora Cuzzolino fallisce un tiro libero. Gol sbagliato, gol subito, Pazetti firma la personale doppietta approfittando di una uscita avventata di Espindola. La Sandro Abate preme, Dalcin e Danicic non sono fortunati, Espindola dice no a Pazetti. Portiere di movimento per gli avellinesi nel finale, il risultato non si schioda. Finisce 2-4, applausi per la Sandro Abate dal pubblico del DelMauro.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer.

adsense – Responsive – Post Articolo