Forino (Av): Via Casal di Creta la preoccupazione corre sul web per una strada comunale diventata alquanto pericolosa

I residenti di Via Casal di Creta in Forino è da tempo che lamentano, segnalano la preoccupazione in cui verserebbe questa arteria comunale. Nella fattispecie la velocità cui è percorsa la strada da automobilisti poco avvezzi ai limiti dei cartelli stradali. Il grave problema si sta ponendo in quanto, tale situazione ha portato alla morte di diversi cuccioli di cane investiti inopinatamente, oltre ovviamente a essere un serio problema per le diverse persone che la percorrono a piedi, in bici, e mamme con passeggino. Una sicurezza viaria aggravata anche dalla mancanza di marciapiedi oltre che, tutto sempre secondo quanto riportato , da sterpaglie e materiale di risulta che occupa l’ argine della strada. Cosa dire rimettiamo a chi di dovere questo grido d’ allarme per eventuali provvedimenti da pensare o adottare al fine di un dovuto miglioramento viario. Daniele Biondi