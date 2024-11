Avella: Vigili del Fuoco in azione in questi minuti, il quartiere Cortabucci col fiato sospeso

Ad Avella, nel tranquillo quartiere di Cortabucci, si sta vivendo un momento di forte emozione. I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati a intervenire per un salvataggio delicato: un piccolo gattino, probabilmente attirato dalla curiosità, è rimasto incastrato tra le sbarre di un’inferriata e non riesce più a liberarsi.

L’allarme è stato dato dai residenti, che hanno sentito i disperati miagolii del gattino in difficoltà. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto in breve tempo, stanno lavorando con grande attenzione e precisione, cercando di liberare l’animale senza arrecargli alcun danno. Ogni movimento è studiato per non spaventarlo ulteriormente, mentre i residenti osservano la scena con il fiato sospeso, incrociando le dita per un esito positivo.

L’intervento è ancora in corso, e l’intero quartiere si è stretto attorno alla squadra dei soccorritori, trattenendo il respiro per il piccolo felino. Un’operazione che, nella sua semplicità, sta risvegliando un profondo senso di solidarietà e commozione tra gli abitanti, testimoni di un gesto che dimostra come anche la vita più piccola meriti attenzione e cura.