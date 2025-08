Forino (Av). Ristorante “La Vecchia Casa”, assegnato dalla FEDERITALY il prestigioso marchio “100% ITALIAN TASTE EXCELLENCE”

La Federitaly ovvero la Federazione d’ impresa per la tutela e la promozione del Made in Italy ha da poco assegnato al ristorante ” La Vecchia Casa ” di Forino dello Chef Rino Tolino il prestigioso ed esclusivo Marchio “100% ITALIAN TASTE EXCELLENCE” riconoscimento attribuito ai ristoranti che rispettano i più alti standard di qualità e autenticità della cucina italiana.Il Marchio 100% ITALIAN TASTE EXCELLENCE è parte di un grande progetto internazionale promosso da Federitaly , nato per tutelare la ristorazione italiana nel mondo.

Un importante riconoscimento assegnato ai ristoranti che rispettano i più alti standard di qualità e autenticità della cucina italiana

Questo prestigioso attestato riconosciuto al Ristorante “La Vecchia Casa di Forino” è il frutto di un ‘attenta selezione condotta da un’ apposita Commissione che ha valutato con rigore il rispetto dei criteri essenziali per garantire un’ esperienza autenticamente italiana.

Ma la “Vecchia Casa” ristorante posto sull’antico Corso Roma della cittadina posta alle falde di Sette ammantati Colli verdi, come l’Irpinia, non è nuovo a questi prestigiosi riconoscimenti che trae il suo linguaggio culinario dalle ancestrali tradizioni forinesi, dalle antiche ricette irpine di piatti studiati, meditati dal suo pedante artefice, quale è lo Chef Tolino Pellegrino e dal suo entourage. Gli ambienti della ” Vecchia Casa” di Forino riportano ad un passato di familiarità dove la filiarità contraddistingueva l’umanità e la cortesia dei rapporti umani, iniziando proprio dalla famiglia di origine, così proprio come è il professionale personale della “Vecchia Casa”, il quale “si coccola” i suoi clienti, accompagnandolo verso la genuinità dei prodotti messi in campo dallo Chef “Rino” che donano quel di più raro, se non forse unico, nella ristorazione irpina. Un lavoro silente, operoso ed operaio lontano da squilli altisonanti, ma incoronato, non dall’ auto esaltazione della stessa “Vecchia Casa” , ma dal panegirico di esperti del settore della ristorazione e dal mettersi in discussione da parte di Rino in gare e concorsi nazionali ed internazionali. Ad Majora

Daniele Biondi