TERZIGNO (NA). Emergenza sul Vesuvio, Auricchio in prima linea: “Grazie a tutte le forze impegnate sul territorio”

Notte di lavoro intenso per il Senatore e Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Terzigno, Domenico Auricchio, impegnato sul fronte dell’emergenza in via Lavarella, alle pendici del Parco Nazionale del Vesuvio.

Auricchio, accompagnato dal Direttore dei Coordinatori degli elicotteri, Giuseppe Sepe, ha seguito da vicino le operazioni di monitoraggio e contenimento nella zona interessata. Accanto a lui, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale di Terzigno, guidati dal Comandante Franco De Rosa.

“Abbiamo vissuto ore delicate, ma posso dire con orgoglio che la risposta del territorio è stata esemplare”, ha dichiarato Auricchio. “Ringrazio personalmente tutte le unità intervenute: ognuno ha fatto la propria parte con impegno e competenza, mettendo la sicurezza dei cittadini al primo posto”.

Il dispositivo di controllo è proseguito anche nelle ore diurne, con i sopralluoghi in elicottero e l’attività di terra che hanno permesso di monitorare costantemente l’area a rischio.

Particolare riconoscenza è stata rivolta al Comandante della Polizia Municipale, Franco De Rosa, per la gestione precisa e tempestiva dell’emergenza, così come a tutto il personale della Protezione Civile, presente sin dalle prime ore sul territorio terzignese.

“Questo è un esempio di come, uniti, si possa affrontare qualsiasi difficoltà”, ha concluso l’Assessore.