Forino (Av): Paolo IV, il Papa Irpino Inquisitore della Chiesa ed i legami con la cittadina di Forino.

Fra i tanti personaggi storici che l’Irpinia vanta di avere, troviamo anche un Papa della Chiesa cristiana. Questo è Gian Pietro Carafa al tempo Paolo IV. Nacque a Capriglia Irpina un borgo del Principato Ultra, nel Regno di Napoli (attualmente in provincia di Avellino), il 28 giugno del 1476, terzo dei nove figli di Giovanni Antonio dei conti Carafa della Stadera (una delle casate più facoltose del Regno di Napoli) .

Proprio a questo legame si congiunge anche la Principessa di Forino Donna Marzia Carafa legata a Paolo IV tramite il padre Don Eligio Carafa della Stadera.

Paolo IV Carafa promosse a lungo politiche a sostegno dell’Inquisizione contro gli eretici interni alla Chiesa e non solo. Durante il suo pontificato, infatti, vennero condannati numerosi uomini influenti a livello politico e clericale che negli anni precedenti avevano tentato di ostacolare l’ascesa al potere vaticano di Paolo IV.

Il “Papa irpino” fece riaprire processi già conclusi provocando condanne a molti imputati che erano stati prosciolti negli anni precedenti. Non mancano infine tensioni con la corona inglese retta da Maria I Tudor ,moglie di Filippo II di Spagna. Sotto di lui nacque la cosiddetta” Santa Inquisizione ” e il famoso Indice dei Libri Proibiti. Dunque un Papa integerrimo , anche molto legato ai Principi Caracciolo di Forino ed alla sua Principessina Donna Marzia attraverso questo vincolo di parentela. Da. Bio