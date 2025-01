Forino ( Av): Lo Chef Federico Della Cerra insignito del prestigioso Premio Bassa Irpinia ” Lo dedico alla mia famiglia , ai miei colleghi ed alla Città di Forino”

Nell’Irpinia dei giovani che spesso emigrano, c’è chi sceglie di restare, credendo nel proprio territorio e trasformando la passione in un lavoro di successo. Questo è il caso di Federico Della Cerra, chef della Pasticceria Azienda Mousse Art di Forino , che Domenica 28 Dicembre 2024, presso il Teatro Colosseo di Baiano è stato insignito del prestigioso Premio Bassa Irpinia 2024 per i suoi straordinari successi e il contributo positivo alla valorizzazione del territorio.

Un percorso quello di

Federico Della Cerra costellato di affermazioni in ambito provinciale , regionale e Nazionale dove si è distinto con prestigiosi riconoscimenti:

Medaglia di Bronzo ai Campionati Nazionali di Cucina nel 2019 e nel 2020.

Medaglia d’Oro nel singolo ai Campionati Nazionali di Cucina nel 2022.

Medaglia d’Oro nel 2023 ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini, conquistata insieme al Culinary Team Avellino.

Campione d’Italia con oro assoluto sempre nel 2023, ancora una volta con la squadra Culinary Team Avellino.Questi traguardi non sono solo una testimonianza delle sue doti culinarie, ma anche della capacità di lavorare in squadra e di rappresentare l’eccellenza irpina a livello nazionale.

Chef e pasticcere di talento, della Cerra, da tempo promuove l’ Irpinia con grandi sacrifici , grande lavoro personale oltre che con il suo costante impegno nella valorizzazione dell’arte culinaria e pasticcera, unendo tradizione e innovazione allo stesso tempo .

Federico, con una carriera ricca di successi, è infatti il fondatore di Mousse Art, una rinomata pasticceria e azienda di catering che da tre anni si distingue per qualità e creatività. Appassionato di grandi lievitati come panettoni e colombe, riesce a portare sulle tavole sapori autentici reinterpretati in chiave moderna, con un’attenzione particolare alla tradizione e al territorio.

Attualmente è docente di cucina presso l’IPSEOA di Avellino, dove trasmette con passione la sua esperienza alle nuove generazioni di chef. Tra i suoi traguardi più recenti spiccano come già detto la vittoria ai Campionati della Cucina Italiana con il Culinary Team Avellino, oltre a diverse medaglie d’oro conquistate negli anni precedenti, che testimoniano la sua eccellenza professionale.

Durante la cerimonia di premiazione, Federico ha espresso profonda gratitudine, dedicando il riconoscimento alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il percorso ed alla sua Città di Forino Questo premio, che celebra il suo straordinario talento e la sua dedizione, rappresenta uno stimolo per continuare a innovare, eccellere e portare alto il nome dell’Irpinia ispirando nuovi giovani Chef a seguire le sue importanti orme. Daniele Biondi