Forino (Av): La Lady Chef Sonia Luciano del Mousse Art per la seconda volta consecutiva sul tetto d’ Italia. Conquistata la Medaglia d’Argento ai Campionati Nazionali di Cucina

Forino di nuovo sul tetto d’Italia ai Campionati Nazionali di Cucina di Rimini grazie a Lady Chef Sonia Luciano. Non poteva andare meglio alla Chef della Città dei Sette Colli, la quale dopo lo strepitoso primo posto ottenuto lo scorso anno, stavolta raddoppia con un gagliardo SECONDO POSTO con medaglia d’argento e con essa l’argento assoluto nel settore miglior professionista.

Lady Chef Sonia Luciano ha raggiunto la vetta presentando un tortello abbinato ad una faraona alla cacciatora. Quest’ultima è stata preparata e poi frullata in modo da creare il ripieno della pasta all’uovo, il tutto impiattato su una salsa ottenuta con l’aggiunta dei pelati Cirio al fondo della faraona, accompagnato con una sifonata di ricotta e decorato con polvere di porcini e tartufo. Anche lo Chef Federico Della Cerra ed il Mousse Art di Forino di cui la stessa è collaboratrice, si è voluto complimentare con le predette parole: “Grazie ai tanti allenamenti, al tanto studio, al tempo tolto al nostro lavoro e ai continui accorgimenti un altro risultato è stato portato a casa.

La nostra collaboratrice Luciano Sonia si è classificata al secondo posto con medaglia d’argento e con essa l’argento assoluto nel settore miglior professionista lady chef. A lei facciamo i nostri migliori auguri e un ulteriore in bocca al lupo per per la gara che dovrà conseguire domani che la vedrà partecipe nella categoria cucina calda singola “K1”… Anche l’ Associazione Cuochi Avellinesi ACA di cui la Luciano fa parte, si è sentita in dovere di complimentarsi con parole di stima, orgoglio ed apprezzamento. Ad Majora.

Da. Bio.