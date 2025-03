Forino (Av): Il Professor Nello Colombo tra gli artisti artefici del Progetto Nazionale Musicale “Questo Amore”

Forino e l’ Irpinia grazie al poliedrico estro del Professore Nello Colombo è entrata orgogliosamente a far parte del Progetto Nazionale Musicale ” Questo Amore”. Infatti Venerdì 7 marzo alle ore 11:00, lo stesso sarà presentato alla stampa nazionale presso la sede della Civica Scuola di Musica di Sondrio (Via Lungo Mallero Diaz 43) Un progetto ideato su stretta collaborazione di tre artisti due valtellinesi ed uno Irpino : il tenore Spero Bongiolatti, la cantautrice Consuelo Orsingher e il compositore Nello Colombo. Tre anime estrose e creative con un bagaglio di esperienze molto diverse, ma coniugate brillantemente in questo entusiasmante percorso Da una parte , il tenore valtellinese Spero Bongiolatti che, dopo gli esordi con Raffaella Carrà in Rai, è approdato ai massimi teatri diffondendo il Bel Canto in tutto il mondo. Dall’altra parte troviamo l’eclettica e vulcanica Consuelo Orsingher, mental coach, cantautrice, attrice, scrittrice, anima delle LadiesGang, la “Voce” in “The voice Generation” accanto ad Antonella Clerici e Arisa. Con loro il compositore forinese Nello Colombo da più che lodevole pedigree come compositore di colonne Sonore Rai , poeta , Scrittore ,Drammaturgo con una serie di riconoscimenti nazionali ed internazionali il quale pone la sua firma sui tre brani che compongono l’opera interpretata da Bongiolatti e Orsingher.

“Questo Amore” in effetti è un viaggio nella vita attraverso tre momenti musicali: Il primo, “Inno dei bambini” dedicato al rispetto dei diritti di tutti i bambini sofferenti o abbandonati, “dispersi nel mare” o vittime innocenti di guerre fratricide. Il secondo, “Donna bambina”dove si affronta la tematica delle spose bambine, una terribile piaga che ancora oggi sussiste in alcuni angoli di mondo. Il terzo ed ultimo , “Solo per amore”, è un manifesto contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, in uscita su tutte le piattaforme digitali l’8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, ha il patrocinio dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche e dell’Associazione Cavalieri di San Silvestro di Roma.

“Questo progetto attraverso la musica e il canto vuole parlare d’amore anche quando l’altro ci ferisce e ci allontana”, commenta l’autore Nello Colombo. “Il nostro intento è diffondere l’amore con l’esempio, mentre ovunque nel mondo cercano di seminare odio e divisione. Essere amore in ogni gesto, sguardo, ogni parola che si fa luce nel buio del dolore e della solitudine. Amore è rispetto, è comprensione, è fidarsi dell’altro affidandosi a lui”.

“Questo Amore” sarà disponibile dall’8 marzo su tutte le piattaforme digitali nazionali e regionali. Chapeau!!! Da. Bio