Basket, Avellino volta pagina: Di Carlo subentra a Buscaglia

Ufficiale il cambio in panchina: Gennaro Di Carlo prende il posto di Maurizio Buscaglia alla guida dell’Unicusano Avellino Basket

L’Unicusano Avellino Basket volta pagina. La società irpina ha annunciato l’esonero di Maurizio Buscaglia, affidando immediatamente la squadra a Gennaro Di Carlo, che guiderà il

gruppo fino al termine della stagione.

Il club ha comunicato che il nuovo tecnico ha già incontrato squadra e staff, iniziando il suo primo confronto operativo con il roster biancoverde. La presentazione ufficiale a tifosi e stampa è prevista nei prossimi giorni.

Chi è Gennaro Di Carlo: un coach d’esperienza per rilanciare Avellino

Nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1973, Di Carlo porta con sé un percorso lungo e articolato nel basket italiano. Cresciuto tecnicamente alla Juve Caserta, dove ha allenato il settore giovanile diventando anche vice allenatore della prima squadra (1999-2002), ha iniziato la carriera da head coach nel 2011-2012 sulla panchina di Sant’Antimo.

Da lì un cammino ricco di tappe significative:

• Scafati

• Treviso

• Capo d’Orlando, dove firma il periodo più brillante: playoff Scudetto e qualificazione alla Basketball Champions League

• Piacenza

• Poderosa Montegranaro

• Mantova

• Nardò

• Libertas Livorno, condotta alla salvezza nell’ultimo campionato

Esperienza, carisma e capacità di lavorare con gruppi complessi sono i tratti distintivi che Avellino ha scelto per rilanciare la sua stagione.

Obiettivo: dare una nuova identità tecnica al progetto biancoverde

La società ha salutato Buscaglia ringraziandolo per il lavoro svolto, e al tempo stesso ha dato il benvenuto a Di Carlo, puntando su una guida solida per rafforzare la competitività della squadra e invertire il trend dell’ultimo periodo.

Con il nuovo head coach, Avellino cerca un’identità chiara: gioco veloce, intensità difensiva e una gestione più equilibrata nelle fasi decisive delle partite.

La piazza attende il debutto del nuovo allenatore, con la speranza di una scossa immediata e di un nuovo capitolo per il basket biancoverde.