Forino (Av): Conferita Benemerenza Civica al Dottor Domenico Nardone per la sua cinquantennale attività di Farmacista

Venerdì 13 giugno, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Caracciolo, si è tenuta una sobria cerimonia ma profusa di emozione: l’Amministrazione Comunale di Forino ha conferito al dott. Domenico Nardone un attestato di benemerenza civica per la sua lunga e apprezzata attività professionale cinquantennale svolta al servizio comunità. Infatti

con la Deliberazione di Giunta n. 70 del 16 maggio 2025, la stessa Assise guidata dal Sindaco Olivieri, ha voluto esprimere gratitudine e stima a un professionista che, per decenni, ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di forinesi.” La cesssione della sua farmacia segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di un ricordo collettivo fatto di dedizione, ascolto e professionalità che resterà vivo nella memoria di tutti noi.Grazie, Dott. Nardone, per ciò che ha fatto e per l’esempio che continuerà a rappresentare. ” Così ha tenuto a ribadire al termine della cerimonia il Primo Cittadino di Forino Olivieri. Da . Bio