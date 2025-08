Forino (Av): Azzurra Guadagno finisce tra le braccia di Papa Leone XIV nell’ Udienza di Benedizione della Fiaccola di San Nicola in Piazza San Pietro

Ed anche quando, nuovamente, una bimba forinese — Azzurra Guadagno — finisce tra le braccia di un Pontefice “nuovo”, Papa Leone XIV, la Festa del Santo Patrono San Nicola diventa davvero speciale.

Un episodio accaduto mercoledì 30 luglio in Piazza San Pietro, di cui quasi nessuno era a conoscenza, è diventato notizia pubblica dopo che la madre della bambina ha condiviso un video sull’account Facebook personale. Tutto davvero eccezionale: dalla benedizione della Sacra Fiaccola di San Nicola da parte di Papa Leone XIV, fino a questa ulteriore grazia, ovvero una bimba della comunità forinese tra le braccia del nuovo Pontefice.

La piccola Azzurra scrive la storia — o meglio, la completa — poiché in Piazza San Pietro, il 29 maggio 2019, quando 300 forinesi giunsero a Roma per l’udienza papale con il compianto Papa Francesco, altri due bambini di Forino, Angela Parisi e Luigi Di Giacomo, furono benedetti e presi in braccio dal Santo Padre.

Già allora quanto accaduto si annoverò tra gli eventi di portata storica eccezionale, mai verificatisi prima e che, forse, molti pensavano non si sarebbe mai più potuto ripetere.

E invece, oggi, come per miracolo, tutto si ripete: una linea sottile unisce due momenti, con un nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, e una nuova bimba, Azzurra Guadagno, simbolo luminoso della Provvidenza che, ancora una volta, ha voluto omaggiare Forino di una grazia tanto grande quanto inaspettata.