A Baiano la festa patronale tra devozione e spettacolo

Oggi 1°agosto segna l’inizio della festa patronale di Santo Stefano a Baiano. L’evento è radicato nella tradizione e nella cultura locale. La comunità si riunisce per celebrare il santo patrono con la processione solenne, la sfilata dei battenti e momenti di festa civile.

La processione è il momento culminante della celebrazione, con la statua del santo portata in spalla, dai fedeli, attraverso le strade del paese.

Il programma dei festeggiamenti civili è ricco e vario, oltre al “Baiano Festival”, ci sarà il 4 agosto il concerto di Gianni Fiorellino.

La festa di Santo Stefano è un’occasione per rinsaldare i legami comunitari e per celebrare la tradizione e la cultura locale. È un momento di gioia e di condivisione, in cui la comunità si riunisce per rendere omaggio al santo patrono e per celebrare la propria identità.

La festa è anche un’occasione per valorizzare le tradizioni locali, la cultura e la storia del paese.

La manifestazione, ogni anno, attira visitatori da tutta la regione e contribuisce a rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. (L.C.)