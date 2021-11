Forino (Av). Arrivano gli sgravi comunali su TARI e Ticket Refezione Scolastica

Grazie alla Deliberazione di Giunta Comunale numero 68 del 29.10.2021 appendiamo che il Comune di Forino in base al D. L. N. 73/2021 é risultato essere destinatario di 105.000 euro per “Misure di Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie”. La Giunta ha ritenuto ripartire la cospicua cifra destinando 50.000 per Buoni Spesa a Famiglie in condizione di Temporaneo Disagio Economico con Isee di euro 8.265,00. La seconda misura di 25.000 euro riguarda il pagamento dei TICKET Refezione Scolastica di cui 150 euro per ogni figlio e per famiglie con Isee pari o inferiore a 16.530 euro. Infine la terza ed ultima misura con uno stanziamento di 30.000 per RIMBORSI TARI per uno sgravio di 100,00 euro a famiglia di quanto già versato nel 2021. Unica categoria esclusa da tutte e tre le misure di sostegno sono le famiglie al cui interno hanno almeno una persona essere dipendente pubblico. Via libera per tutte le altre.

Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo