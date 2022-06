Flumeri, cambiamenti nel CdA della BCC Flumeri, e nella formazione della nuova giunta comunale, con new entry.

Nel torrido caldo di questi ultimi giorni di giugno, a Flumeri due avvenimenti tengono banco nella sonnolenta comunità flumerese. Il primo sono le dimissioni di Maria Rosaria Di Paola da Presidente del Consiglio di Amministrazione della BCC Flumeri. Il secondo, è la formazione della nuova giunta comunale, a seguito delle elezioni dello scorso 12 giugno.

Sulle dimissioni da Presidente del CdA della BCC Flumeri, da parte della Di Paola, nessun comunicato ufficiale è stato emesso da parte della Banca, anche se nel paese se ne parla sottovoce. Però, se si va sul sito web della Banca alla voce Presidente del Consiglio di Amministrazione compare il nome di Aida Andreina De Nunzio, Vice -Presidente – Presidente f.f. (facente funzione), e, un nuovo nome di Vice Presidente.

Dunque, il cambiamento è in atto.

La BCC Flumeri, fu fondata nel 1982, e da quando Maria Rosaria Di Paola ne prese la guida, è diventata una realtà in Campania, con le sue 16 filiali, sparse sul territorio della provincia di Avellino, con succursale anche nella città di Benevento. E’, affiliata alla Cassa Centrale Banche – Credito Cooperativo Italiano, a seguito della riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC). Quindi promossa sul campo, e non sarà facile per chi in futuro la sostituirà full time, raggiungere o superare gli attuali targets.

Per quanto riguarda la formazione della nuova giunta comunale, nulla di concreto trapela dalla Casa Comunale. Dopo qualche riunione, ancora non si è formalizzato niente. Di concreto, ci sarebbe solo la conferma delle due quote <rosa> Angela Masucci e Angela Garofalo come assessore. Mentre per la carica di vicesindaco, sembra che non sarà più chi ha preso più voti di preferenza, come le volte precedenti, ma, si sceglierà una figura meno carismatica, che vada bene a tutti.

Allora, ci si domanda. il perchè non si nomina a Flumeri una Donna, in nome delle pari opportunità, come del resto avviene in altre realtà?

Nel nord Italia, per esempio, in un paese del bergamasco di nome Ranica, il sindaco e vicesindaco sono entrambe donne. E, a Flumeri ?

Ci piacerebbe, essere smentiti.

Carmine Martino

