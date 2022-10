FESICA CONFSAL AVELLINO: TIZIANA DE LUCIA NOMINATA RESPONSABILE DEL COMPARTO “SERVIZI OSPEDALIERI”

Tiziana De Lucia comincia la sua attività sindacale, dal 2020, in piena emergenza pandemica

Operatrice socio-sanitario di una ditta esterna in servizio presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, Tiziana De Lucia è stata nominata dal segretario provinciale Fesica Confsal di Avellino Dr. Lorenzo Tramaglino, responsabile del comparto servizi ospedalieri.

“Persona tenace e combattiva, impegnata a far riconoscere i diritti degli OSS, la ‘lotta’ della De Lucia – dichiara Tramaglino – si è distinta, nei vari incontri svolti con la dirigenza dell’ospedale in questione, per una maturata competenza settoriale, unita al costante ascolto ed alle azioni di tutela dei lavoratori, estendendo queste perfino ai pazienti. A Tizana De Lucia vanno i nostri migliori auguri di un buon proseguo di lavoro”.