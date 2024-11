Fdi Nola, “Il mercato settimanale e commercio di Nola. Quale futuro?”: se ne discuterà domenica 10 novembre alla Casa del Mutilato

Nola – “Il mercato settimanale e commercio di Nola. Quale futuro?” E’ questo il titolo del convegno promosso dal Circolo di Nola di Fratelli d’Italia che si svolgerà domenica 10 novembre alle 10.30 presso la Sala della Casa del Mutilato. Il tema particolarmente sentito in città, vedrà il coinvolgimento delle forze politiche, delle associazioni di settore, commercianti, cittadini.

Ad introdurre i lavori sarà Maurizio Barbato, presidente del Circolo Fdi di Nola. Ad intervenire saranno inoltre Giulio Minichini e Luigi Forte, componenti della Commissione Commercio e trasporto Circolo Fdi di Nola. Previsto anche il contributo dell’onorevole Michele Schiano di Visconti, deputato commissione Attività produttive e turismo Camera dei Deputati.

A moderare il dibattito sarà Antonio D’Ascoli, direttore della testata giornalistica di nonsolonola.it

“Mentre la politica cittadina è in pieno caos, con il sindaco impegnato in complesse lettere che dispensa tutti i giorni, tra latinismi, revoche, richieste di dimissioni, e azzeramento totale della sua stessa maggioranza, – si legge in una nota – proviamo a riportare il dibattito politico sui contenuti e sui veri problemi della nostra città e della nostra comunità, come il mercato infrasettimanale che il sindaco nel suo “tetranomio” ha annunciato di voler trasferire momentaneamente a Vulcano Buono”