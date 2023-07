Ex Whirlpool, Auriemma e Accurso (Uilm Campania): “Bene costituzione newco, ora accelerare confronto”

“Accogliamo positivamente la notizia della costituzione della newco Italian Green Factory, primo passo per rilevare il sito e i lavoratori della ex Whirlpool di Napoli, che segue di pochi giorni l’accordo di collaborazione della stessa TeaTek con l’università partenopea Federico II per lo sviluppo di nuove tecnologie da sperimentare nel sito di via Argine”. Così, in una nota congiunta, Crescenzo Auriemma, segretario generale Uilm Campania e Antonio Accurso segretario regionale Uilm Campania.

“Finalmente comincia a concretizzarsi un percorso che rappresenterà per noi la fine di una vertenza e l’inizio di una storia nuova in mercati innovativi e con forti prospettive di sviluppo. Ora è necessario accelerare il percorso di confronto istituzionale e sindacale per far assorbire tutti i lavoratori e far partire al più presto gli investimenti e le attività. Ribadiamo il nostro impegno affinché tutti i dipendenti ex Whirlpool tornino al lavoro. Solo allora potremo dirci pienamente soddisfatti”, hanno concluso i sindacalisti.