Emergenza idrica, chiusura notturna l’11 agosto in otto comuni irpini, anche a Mugnano del Cardinale e Sirignano

AVELLINO – L’emergenza idrica torna a farsi sentire in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della persistente riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto sarà effettuata la chiusura dei serbatoi a servizio di otto comuni della provincia.

Dalle 22:00 di lunedì 11 agosto alle 6:00 di martedì 12 resteranno senza acqua i centri di Lauro, Aiello del Sabato, Cesinali, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Summonte, Monteforte Irpino e Ospedaletto d’Alpinolo.

Gli orari indicati si riferiscono alla manovra di chiusura e riapertura delle condotte principali, ma l’interruzione per le singole utenze potrebbe verificarsi anche prima, così come il ripristino del servizio potrà richiedere più tempo, in base al riempimento delle reti di distribuzione.

Alla riattivazione del flusso, spiega Alto Calore, potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, senza rischi per la potabilità. In questi casi, si raccomanda di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

L’azienda invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale, ribadendo che la sospensione notturna è resa necessaria dalla grave e prolungata carenza idrica che interessa il territorio.