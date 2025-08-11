Castelvetere sul Calore si prepara alla 46ª Sagra della Maccaronara: due giorni di gusto, musica e tradizione

CASTELVETERE SUL CALORE (AV) — Tornano martedì 12 e mercoledì 13 agosto gli appuntamenti con la Sagra della Maccaronara, l’evento clou dell’estate irpina dedicato a uno dei piatti più amati della tradizione locale. L’Associazione Pro Loco di Castelvetere sul Calore, con il patrocinio del Comune, della Regione Campania e dell’UNPLI provinciale di Avellino, invita appassionati e visitatori a vivere due giorni all’insegna del buon cibo, della cultura popolare e della musica.

La manifestazione si svolgerà in Piazza Monumento, cuore del paese, con l’apertura degli stand prevista alle 19:30 in entrambe le giornate. Martedì si inizierà alle 20:00 con la musica popolare del gruppo “Piccimondo”, che animerà la serata con le sonorità tradizionali irpine.

Mercoledì, la sagra propone anche una degustazione di piatti tipici durante la pausa pranzo, per poi riprendere la festa con l’apertura degli stand alle 19:30. Dalle 20:00 spazio ai “Simpatici Italiani” e a seguire, alle 22:00, il concerto di “Zeketam” e della “Banda della Posta” chiuderà la serata con energia e divertimento.

La Maccaronara, piatto simbolo di Castelvetere sul Calore, sarà protagonista indiscussa, pronta a deliziare i palati con la sua ricetta tradizionale, frutto di ingredienti semplici e genuini, tramandata di generazione in generazione.

Un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici dell’Irpinia, immergendosi in un’atmosfera di festa e convivialità, valorizzando il patrimonio culturale e gastronomico di questa terra.

La comunità locale attende a braccia aperte turisti e visitatori per condividere momenti di gioia, gusto e tradizione.