Centro per l’Autismo:” Il M.I.D. plaude alle dichiarazioni del nuovo Direttore Generale dell’A.S.L. Avellino Conte, dalle Parole però si passi ai fatti concreti”.

È il M.I.D., guidato dal Presidente Regionale Campano Giovanni Esposito a plaudere alle dichiarazioni del nuovo Direttore Generale dell’A.S.L. di Avellino Maria Concetta Conte, in conferenza stampa questa mattina, rispetto all’annosa vicenda del Centro per l’Autismo di Valle e alla sua ferma volontà non solo di trovare presto un accordo con la Commissaria Prefettizia di Avellino Perrotta per la presa in gestione in comodato d’uso gratuito della struttura ma anche rispetto all’annunciato raddoppio del bacino di utenza e del personale in carico alla struttura, al fine di poter concretamente rispondere alle esigenze e ai bisogni delle 750 circa famiglie irpine di ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico.

Riguardo le carenze strutturali del Centro di Valle lo stesso M.I.D. è in attesa di essere ricevuto dal Commissario Prefettizio al Comune di Avellino Giuliana Perrotta per un auspicabile proficuo confronto e l’ottenimento di ulteriori e necessari chiarimenti da parte sua sulla vicenda, alla luce anche della prossima nuova data di riconvocazione prevista come da cronoprogramma nel mese di settembre del tavolo in Prefettura iniziato lo scorso mese di Marzo proprio tra Prefettura, A.S.L., Comune e Associazioni.

Auspichiamo che alle parole del Direttore generale dell’A.S.L. però seguano i fatti, perché sull’annosa vicenda della mancata apertura del Centro di Valle il tempo delle chiacchiere e delle promesse mancate è scaduto, sulla questione pende anche ed è bene ricordarlo da parte della Magistratura dopo vari esposti e un esposto del M.I.D. sostenuto dall’Avv. Cinzia Capone del foro di Benevento a marzo dello scorso anno seguito da ulteriori integrazioni un’indagine su eventuali omissioni in atti d’ufficio da parte di A.S.L. e Comune di Avellino.