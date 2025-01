Emergenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino: Bloccati i ricoveri programmati

A causa di un’intensa affluenza di pazienti, molti dei quali provenienti da altre province della Campania, l’ospedale “Moscati” di Avellino ha deciso di sospendere temporaneamente i ricoveri programmati. Il provvedimento, adottato dal direttore generale Renato Pizzuti, è stato preso per fronteggiare l’emergenza al Pronto Soccorso, dove si registrano fino a novanta pazienti in attesa di trattamento.

Questa misura ha l’obiettivo di concentrare le risorse e il personale medico e infermieristico sulla gestione dell’emergenza in corso, per garantire una risposta adeguata a una situazione particolarmente critica. L’emergenza sanitaria al “Moscati” non è isolata: l’ospedale, infatti, sta facendo fronte a un flusso continuo di pazienti che mette a dura prova le strutture e il personale.

Per monitorare la situazione, domani è atteso il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che si recherà in visita istituzionale ad Avellino. Durante la sua visita, De Luca inaugurerà una nuova sala operatoria “ibrida” e il rinnovato reparto di Neonatologia, segno di un continuo impegno nella modernizzazione della struttura. Inoltre, nella stessa giornata, sarà aperto il cantiere per l’ampliamento dei locali del Pronto Soccorso, un passo fondamentale per migliorare l’efficienza e la capacità di risposta dell’ospedale di fronte a emergeRnze sanitarie.

L’ampliamento delle strutture e l’innovazione tecnologica sono considerati interventi cruciali per affrontare la crescente pressione sulle strutture ospedaliere della Campania, un problema che richiede un impegno costante e risorse adeguate per migliorare la qualità del servizio sanitario regionale.