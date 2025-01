Il Party “Febbre Italiana” a Saviano per l’apertura del Carnevale 2025

Anche quest’anno torna a Saviano il grande evento per l’apertura del Carnevale Savianese, grazie allo straordinario impegno di Giacomo Notaro o’ Turcone “detto Jack” in collaborazione con la Fondazione del Carnevale di Saviano.

Per il secondo anno di fila la città di Saviano sarà inondato dalla nostalgia per la musica degli anni passati. Si torna agli anni ’60 fino ad oggi con lo spettacolo Febbre Italiana: Il primo Party/show esclusivo con solo musica italiana in versione dance, tutta da ballare e cantare con animazione , effetti speciali, performances a tema, dj voice e tanto altro.

L’evento si terrà il 22 febbraio alle 21 nel piazzale Enrico de Nicola, e darà inizio alle tre grandi sfilate dei carri allegorici fissate per il 23 febbraio, 2 e 4 marzo.

Come dice Giacomo: prepariamoci a ri-vivere con grande gioia ed entusiasmo la musica più bella degli anni 60 ad oggi e il 22 febbraio a Saviano farà meno freddo con Febbre Italiana.

Nunziata Napolitano