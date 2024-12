“È nata la Speranza”: Un Evento di Fede e Comunità a Tufino per ricordare la piccola Alessandra

La Comunità Parrocchiale di Tufino (NA), nella Diocesi di Nola, si prepara a vivere un Natale 2024 particolarmente intenso e significativo con l’iniziativa “È nata la Speranza”. Quest’anno, la celebrazione sarà un’occasione per ricordare la piccola Alessandra, scomparsa prematuramente a soli 4 anni in circostanze tutte da chiarire.

Programma della serata:

– Ore 23:30:

La notte della vigilia inizierà con l’*Ufficio delle Letture, seguito dal commovente Canto della Kalenda, il Gloria e la celebrazione della Santa Messa. Un momento di raccoglimento per riflettere sul mistero della nascita di Gesù e per accogliere il messaggio di speranza e amore che il Natale porta con sé.

– Ore 24:45:

A seguire, la comunità si stringerà in una Fiaccolata di Preghiera verso l’abitazione della piccola Alessandra. La processione, accompagnata dalla presenza delle istituzioni civili e militari

Quest’anno, il Natale a Tufino assume un valore ancora più profondo, intrecciandosi con il tema del Giubileo 2025 – Pellegrini di Speranza. La figura di Alessandra, strappata troppo presto alla vita, diventa simbolo di una speranza che non si spegne, neanche di fronte al dolore. La sua memoria unisce la comunità, trasformando il lutto in un momento di preghiera condivisa e di amore fraterno.

Questo evento non è solo un’occasione per celebrare la nascita di Cristo, ma anche un modo per testimoniare il potere della fede nel dare conforto e forza. Il messaggio di speranza, incarnato dalla memoria di Alessandra, richiama tutti a vivere il Natale come un momento di solidarietà e rinascita spirituale.

La Comunità Parrocchiale invita tutti a partecipare, per condividere insieme una notte di preghiera e amore, in cui la luce della speranza risplende anche nei momenti più bui.