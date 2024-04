Don Angelo: Un Appello per Restaurare la Nostra Casa del Signore: Lettera Aperta ai Cittadini di Tufino

Cara amica/o,

come ben sai la nostra Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo da circa due anni è interessata da lavori urgenti, finanziati dall’8×1000 alla Chiesa Cattolica. Purtroppo i fondi stanziati non riescono a coprire tutta l’opera di restauro, per cui ci è stato chiesto di contribuire con una somma pari a € 40,000 per completare i lavori del presbiterio. Il momento è difficile per tutti dal punto di vista economico, ciò però non ci può esimere dall’impegno di riportare alla sua dignità la nostra Chiesa Parrocchiale per poter celebrare le lodi del Signore e i momenti più importanti della nostra vita comunitaria (Battesimo, Prima Comunione, Cresima, Matrimonio, Esequie) in un luogo santo che risplenda per bellezza e decoro. Per cui, ti invito a partecipare LUNEDÌ 29 APRILE 2024, alle ore 19:30, ad una pubblica assemblea nella nostra Chiesa Parrocchiale per sottoscrivere un impegno molto semplice e fattibile in vista dell’apertura del mutuo e così permettere la fine dei lavori nella zona del presbiterio entro la fine del 2024: si tratta di versare € 10 al mese per circa sette anni, una cifra simbolica che può salvare dal degrado la Casa del Signore, edificata con tanti sacrifici dai nostri antenati, per la gloria di Dio e la devozione al nostro amato Patrono, l’Apostolo S. Bartolomeo, uomo sincero e senza mezze misure. Come parroco, sarò il primo a sottoscrivere questo impegno, nella logica sinodale della corresponsabilità e nello stile sobrio che caratterizza la mia persona. Penso che il Signore ci offra questa occasione per crescere di più come FAMIGLIA, attenta al BENE COMUNE, nello specifico ai beni artistici e religiosi del nostro territorio. Il Signore ricompenserà questo nostro impegno donando pace e concordia alle nostre relazioni, spesso ferite da invidia e rancore, perché il Signore benedice coloro che si mettono insieme e agiscono per il BENE COMUNE e la diffusione del REGNO DI DIO, attraverso il linguaggio della BELLEZZA, la sola che “salverà il mondo”.

Tufino, 21 aprile 2024

Vi benedico di vero cuore,vostro fratello e compagno di viaggio, don Angelo Schettino