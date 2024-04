Mugnano – L’Inter vince il 20^ scudetto e i tifosi festeggiano in strada

L’Inter vince il derby contro il Milan 2 a 1 nel posticipo della 33/a giornata di Serie A, allo stadio “Meazza” di Milano, e conquista matematicamente con cinque giornate di anticipo il ventesimo scudetto, quindi anche la seconda stella sulla maglia.

La stagione 2023-2024 è stata una cavalcata trionfale per lunghi tratti (condita anche dalla vittoria della Supercoppa italiana) con un campionato dominato dall’inizio alla fine. I meriti vanno divisi tra società, staff tecnico e giocatori.

Simone Inzaghi ai giornalisti ha dichiarato: “Dopo la Lazio mi dicevano di non andare all’Inter ma sentivo di dover venire all’Inter. Mi dicevano “hanno appena vinto, stanno vendendo i giocatori’. Ma avevo avuto Marotta alla Sampdoria, conoscevo Baccin e Ausilio da una vita. Era una scelta mirata, sapevo di poter fare bene. Non ho sassolini da togliermi, ho solo grandi trofei da far vedere”

L’ Inter con Zhang presidente, in soli 5 anni, ha vinto 2 tricolori, 3 Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane.

In attesa della “Festa Ufficiale’ i tifosi interisti ieri sera si sono riversati in strada per festeggiare con caroselli di auto, sventolando bandiere e sparando fuochi d’artificio. Nel mandamento baianese tanti tifosi hanno festeggiato per ore. (L.C.)