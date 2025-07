Di Sauro entra in Consiglio comunale: “Marigliano ha fame di risposte, non di promesse”

Consigliere Di Sauro , è arrivata la sua elezione in Consiglio comunale. Come vive questo momento?

Con emozione, ma soprattutto con la consapevolezza che adesso inizia la parte più vera. Sono stato eletto per rappresentare una comunità che ha fame di risposte, non di promesse. Marigliano merita serietà, passione e visione. Ed è quello che intendo portare in aula.

Azione ha ottenuto un risultato di rilievo, arrivando anche ad esprimere il Vicesindaco.

Un traguardo politico importante, che dà il segno di una proposta credibile, concreta, fatta di persone libere e competenti. Aver espresso il Vicesindaco nella figura di Dino Manna è motivo di orgoglio per tutta la squadra di Azione. Un grazie sincero va al nostro referente regionale, Peppe Sommese, per il lavoro silenzioso ma fondamentale che ha fatto. Senza la sua guida e il suo sostegno, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Quali saranno le sue battaglie, da oggi?

Non ci nascondiamo: la città ha bisogno di sviluppo, lavoro, servizi, futuro. Dobbiamo trasformare le parole in fatti, i progetti in cantieri, le idee in opportunità. I giovani ci chiedono spazio, le famiglie sicurezza, gli imprenditori risposte. Io ci sarò. Con determinazione, con ascolto, e con la voglia di cambiare davvero.

Un messaggio ai cittadini che l’hanno sostenuta?

Abbiamo acceso una speranza, adesso dobbiamo alimentarla ogni giorno. Sarò un consigliere con la schiena dritta, sempre tra la gente, sempre pronto a metterci la faccia.

Questa non è la fine di una campagna elettorale: è l’inizio di una nuova stagione per Marigliano. E vogliamo viverla da protagonisti.