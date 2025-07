Cicciano, al via il progetto “LISA” per l’inclusione di giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico

Aperta la selezione per 30 partecipanti. Attività educative e terapeutiche per favorire benessere e socializzazione

CICCIANO – È stato ufficialmente pubblicato l’avviso per la selezione di 30 partecipanti al progetto “LISA – Laboratori di integrazione per persone con disturbo dello Spettro Autistico”, promosso dall’associazione Acli Cicciano Don Peppe Diana e finanziato dalla Regione Campania. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi regionali a sostegno dell’inclusione sociale e del benessere psico-emotivo delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Il progetto, della durata massima di 16 mesi, si rivolge a soggetti di età pari o superiore a 16 anni, in possesso di una diagnosi certificata di ASD (Autism Spectrum Disorder). Le attività si svolgeranno principalmente presso la sede dell’associazione, in Via Vecchia Cupola 7, a Cicciano, ma potranno essere attivati anche percorsi domiciliari personalizzati in base alle specifiche esigenze degli utenti.

Obiettivo: crescere insieme, dentro e fuori il laboratorio

“LISA” nasce con l’intento di offrire percorsi di integrazione sociale attraverso laboratori esperienziali, attività ludico-ricreative, interventi terapeutici complementari e momenti di socializzazione strutturati. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze relazionali, migliorare il benessere psicologico e costruire reti di supporto intorno ai partecipanti e alle loro famiglie.

«Si tratta di un’opportunità concreta per molte famiglie – ha dichiarato un rappresentante dell’associazione promotrice – e di un progetto che mette al centro la persona e la sua unicità. Non si tratta solo di attività, ma di occasioni per costruire relazioni vere e significative.»

Come partecipare

I genitori o tutori legali interessati possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato all’avviso. Le modalità di consegna sono due:

A mano , presso la sede dell’associazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00;

Tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: [email protected].

Le domande saranno accolte fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili. L’associazione invita le famiglie a presentare le istanze quanto prima per garantirsi l’accesso alle attività.

Per informazioni potete contattare il coordinatore dott. De Riggi Michele al numero 393 495 7725