Coronavirus: impennata nuovi casi e decessi. Per contenere la quarta ondata servono misure tempestive

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 15-21 dicembre, un aumento dei nuovi casi in tutte le Regioni ad eccezione della Provincia di Bolzano e oltre 250 casi per 100 mila abitanti in metà delle Province.

Aumentano i ricoveri in area medica (+1.218), in terapia intensiva (+149) e i decessi (882 Vs 663). Vaccinazioni: l’81% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma le persone non vaccinate sono 9,67 milioni tra cui 2,37 milioni di over 50 e 3,55 milioni della fascia 5-11. Aumentano i nuovi vaccinati (+13,8%) grazie alla fascia 5-11. Il tasso di copertura per le terze dosi è pari al 51,2%.

