Elezioni provinciali di Avellino, “Proposta Civica per l’ Irpinia” seconda forza politica del territorio. Tre consiglieri eletti su dodici. Fausto Picone il più votato.

Avellino, 16 marzo 2026 – La lista “Proposta Civica per l’Irpinia”esprime soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino, una tornata elettorale che ha portato all’elezione di tre consiglieri sui dodici seggi disponibili.

Entrano in Consiglio provinciale Fausto Picone, sindaco di Candida, Enrico Montanaro, sindaco di Baiano, e Katia Renzulli, consigliera comunale di Monteforte Irpino.

Un risultato di particolare rilievo, suffragato dal fatto che Fausto Picone è stato il candidato più votato dell’intero Consiglio provinciale, con 7.485 voti ponderati.

La lista “Proposta Civica per l’Irpinia” si afferma inoltre come seconda forza politica della Provincia di Avellino, ottenendo complessivamente 24.269 voti ponderati e registrando un aumento del consenso rispetto alla precedente tornata elettorale provinciale.

Il risultato assume un valore ancora più rilevante alla luce dell’elevata partecipazione registrata al voto. Alle elezioni provinciali hanno infatti votato 1.230 amministratori su 1.317 aventi diritto, pari al 93,39% del corpo elettorale. Nel dettaglio, èsignificativo il risultato ottenuto in fascia A, che riguarda i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e che rappresentano la maggior parte delle realtà della provincia irpina: in questa fascia la lista è risultata la più votata con 9.492 voti ponderati.

Proposta Civica per l’ Irpinia, realtà ormai consolidata e direttamente collegata all’onorevole Enzo Alaia, ha promosso in questa tornata elettorale un’alleanza strategica tra Casa Riformista e Noi di Centro. L’intesa ha trovato un punto di sintesi politico e programmatico con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza moderata e riformista e dare maggiore forza alla rete degli amministratori locali che si riconoscono nel progetto.

Un risultato così ampio conferma il forte senso di responsabilitàistituzionale degli amministratori locali e testimonia l’attenzione con cui il territorio guarda al ruolo della Provincia come ente di coordinamento e supporto ai comuni.

Proposta Civica per l’Irpinia continuerà pertanto a operare con spirito di responsabilità e con un approccio costruttivo, portando in Consiglio provinciale idee, proposte e competenze amministrative, con l’obiettivo di contribuire alle scelte strategiche per lo sviluppo dell’Irpinia e con la consapevolezza di una forza politica determinata anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

A commentare il risultato è Beniamino Palmieri, segretario provinciale di Casa Riformista:

«I dati confermano che Proposta Civica per l’Irpinia rappresenta oggi la seconda forza politica dell’Irpinia. Un risultato che nasce dal lavoro costruito negli anni insieme ai sindaci e agli amministratori locali e che ci consente di rafforzare la presenza nell’ente provinciale con tre consiglieri eletti. Un segnale importante che premia un progetto politico fondato sulla collaborazione tra amministratori e sulla vicinanza ai territori. In questa prospettiva Casa Riformista è chiamata a svolgere un ruolo determinante nel centro sinistra irpino».

Soddisfazione per il risultato è stata espressa anche dall’onorevole Enzo Alaia, capogruppo regionale Casa Riformista – Noi di Centro:

«Questo risultato conferma la validità di un progetto politico e amministrativo nato dal confronto con i territori e costruito nel tempo insieme agli amministratori locali. Continueremo a lavorare per rafforzare la rappresentanza delle comunità irpine e per contribuire, con senso di responsabilità, alle scelte che riguardano non solo la provincia di Avellino, ma l’Irpinia tutta».