Comune di Solofra Assessorato Politiche Sociali e Pari Opportunità, Commissione Pari Opportunità e M.I.D. insieme per Campagna di Sensibilizzazione “Sì Voglio Parcheggiare Qui Di Nuovo”

“Senso Civico e Responsabilità Personale, Non Fare Il Furbo Stai Al Tuo Posto, insieme è più facile arrivare all’obiettivo di radicare buone abitudini”, è questo il forte messaggio che gli organizzatori e promotori dell’iniziativa, Comune di Solofra Assessorato Politiche Sociali e Pari Opportunità con in prima linea l’assessora Loredana Attianese, Commissione Pari Opportunità e M.I.D. Coordinamento Regione Campania insieme, vogliono lanciare d’intento come vero e proprio richiamo al senso civico e a garantire e rispettare il diritto al parcheggio delle persone con disabilità, che necessitano di più attenzioni e rispetto ma soprattutto inclusione da parte di tutti.

Appuntamento quindi, con tutti i cittadini che nel tempo hanno riscontrato queste criticità e con tutti i cittadini sensibili al tema che aspettiamo in tanti davvero, per la giornata di sensibilizzazione che avrà luogo a Solofra Sabato 6 Maggio 2023 partendo dalle ore 10.00 da Via Gregorio Ronca fino a Via Felice De Stefano dove saranno occupati ma anche in segno di protesta pacificamente le aree dei parcheggi blu.