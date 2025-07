Colpo giovane per la Sandro Abate: arriva Mattia Pastorello

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Pastorello, classe 2004, laterale.

Pastorello è cresciuto nel Latina Calcio a 5, qui è stato fino alla stagione 2021/2022. Nel 2019 ha partecipato al Torneo delle Regioni con la rappresentativa del Lazio. Ha vestito le maglie del CMB Futsal, club con cui ha esordito in Serie A, della Sampdoria, dell’Ecosistem Lamezia in Serie A2. E’ stato più volte convocato in Nazionale Under 17.

“Grato e onorato di entrare a far parte di una realtà prestigiosa come la Sandro Abate”, ha dichiarato Mattia Pastorello. “Ringrazio il Presidente, il Direttore e Mister Basile per la fiducia e l’opportunità. Ho tanta voglia di lavorare, crescere e farmi trovare pronto per quando verrò chiamato in campo. Da oggi testa bassa e massimo impegno per questa maglia” ha concluso il laterale del club irpino.