“Libero e diVino”: a Paternopoli il cinema incontra il vino nel segno di Libero De Rienzo – Agosto 2025.

Il Comune di Paternopoli ospita “Libero e diVino – Storie di vite e di viti”, rassegna cinematografica ed enogastronomica dedicata alla memoria dell’attore e regista Libero De Rienzo, profondamente legato alla comunità locale.

L’iniziativa si svolge nell’areale del Taurasi DOCG, e punta a valorizzare il doppio legame che unisce questo territorio alla cultura del vino e al linguaggio del cinema.

“Libero e diVino” è molto più di un evento commemorativo: è uno spazio di condivisione pubblica in cui la comunità e gli appassionati di recitazione si incontrano per rivivere, attraverso le immagini e i racconti, il percorso umano e artistico di De Rienzo, scomparso prematuramente ma ancora fortemente presente nella memoria collettiva.

Saranno proiettati film e materiali d’archivio, con momenti di riflessione guidati da attori, registi, amici e collaboratori dell’attore, e interventi del mondo della critica e della produzione cinematografica indipendente.

In parallelo, sarà possibile partecipare a percorsi di degustazione guidati all’interno dei tavoli tematici allestiti in piazza e nelle cantine aderenti. Il vino protagonista è il Taurasi DOCG prodotto nell’areale di Paternopoli, eccellenza enologica della Campania, raccontato attraverso le storie delle famiglie che da generazioni coltivano e trasformano l’uva aglianico.

La rassegna è pensata come un momento collettivo di racconto, riflessione e valorizzazione: un modo per unire l’identità culturale e quella produttiva di un territorio che, come la vita e l’opera di De Rienzo, è libero, intenso, radicato.

Intervento co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex lege 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania. Progetto Finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024. Progetto: Fiano Love Fest. Area tematica 06 Cultura.

Piano Strategico Cultura e Turismo 2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Periodo “Giugno 2025 – Dicembre 2025”.