Cimitile, l’alveo straripa ancora. Il sindaco: “Lasciati soli dalla Regione.”

A Cimitile, sono intervenuti i vigili del fuoco per permettere ad alcuni abitanti di tornare alle proprie abitazioni e lo hanno fatto con l’ausilio di un gommone tanto era alto il livello dell’acqua nelle strade.

Il primo cittadino Nunzio Provvisiero che si trovava sul posto insieme al consigliere Marcello De Ponte, mostra alle forze dell’ordine le pec inviate da giorni alla Regione per segnalare la criticità, lamentando lo scarso interesse nei confronti di una catastrofe annunciata, anche dei consiglieri Regionali che provengono dall’area nolana, tanto più che insieme ai sindaci di Camposano l’On. Francesco Barbato, di Nola Gaetano Minieri e e il sindaco di Comiziano Severino Nappi, si è fatto firmatario di una denuncia per il mancato intervento che ha messo a rischio l incolumità dei cittadini della zona colpita dallo straripamento.

Nell’area sono rimasti i vigili del fuoco per poter garantire ai residenti la possibilità di uscire e rientrare dalle proprie abitazioni.

C’è ansia per le previsioni meteo che non promettono grandi miglioramenti in questi giorni.

Si attendono sviluppi.

Felice Sorrentino

adsense – Responsive – Post Articolo