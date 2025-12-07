CASAMARCIANO. Cade in una voragine, salvo un cittadino: il Comune rassicura la comunità e avvia verifiche sulla sicurezza dell’area

Momenti di paura nel pomeriggio fi ieri per un incidente avvenuto a Casamarciano in una zona recentemente interdetta al pubblico, dove un cittadino è precipitato in una profonda voragine apertasi nel manto stradale nei giorni precedenti e ben segnalata. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’uomo è stato tratto in salvo e le sue condizioni sono state giudicate rassicuranti.

L’amministrazione comunale, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che il concittadino “sta bene ed è stato prontamente soccorso”, invitando tutta la comunità a mantenere la calma e a non alimentare inutili allarmismi.

La voragine era già stata segnalata: area chiusa e delimitata

Nel comunicato, il Comune precisa che la criticità era già stata segnalata agli enti sovracomunali competenti, ai quali spettano gli interventi tecnici necessari. Erano infatti in corso le operazioni di riempimento e messa in sicurezza dell’area.

A tutela dei cittadini, l’amministrazione aveva emanato un’ordinanza di chiusura della zona interessata, interdicendo l’accesso e installando dispositivi di segnalazione per impedire il passaggio.

Nonostante ciò, l’incidente si è verificato, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento rapido dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

Il sindaco e l’amministrazione comunale fanno sapere di aver seguito direttamente tutte le operazioni, coordinandosi fin dai primi minuti con le autorità competenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, presenti sul posto e impegnati con grande professionalità nel recupero della persona caduta e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

Il loro intervento, si legge nella nota, è stato “determinante per il buon esito delle operazioni”.

Verifiche sulla realizzazione della piazza: si indaga sulla stabilità del sottosuolo

L’amministrazione annuncia inoltre che verranno avviate verifiche tecniche approfondite per comprendere se, durante la realizzazione della piazza, siano state correttamente valutate le condizioni del sottosuolo e gli eventuali rischi correlati.

Un passaggio considerato doveroso per garantire la massima sicurezza alla cittadinanza ed evitare il ripetersi di episodi simili.

Il messaggio che arriva dal Comune è chiaro: serve prudenza, collaborazione e spirito comunitario.

“Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante restare uniti, vigili e responsabili”, si legge nel comunicato. L’amministrazione garantisce che continuerà a monitorare la situazione, fornendo aggiornamenti costanti con la massima trasparenza.

Auguri di pronta guarigione al concittadino coinvolto

In chiusura, il Comune rivolge un augurio sincero alla persona rimasta coinvolta, auspicando una rapida ripresa, e rinnova l’impegno a tutelare sempre l’incolumità di tutta la popolazione.