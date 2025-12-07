AVELLA. La Compagnia Zigo Zago conquista il Teatro Biancardi: sold out e risate con “Filomena e Peppino quante mazzate”

Avella, 7 dicembre 2025 – Una serata indimenticabile, di quelle che confermano la forza del teatro popolare e la passione autentica di chi lo vive. Ieri sera la Compagnia Zigo Zago di Sperone è andata in scena al Teatro Biancardi di Avella portando sul palco la commedia – richiestissima dal pubblico – “Filomena e Peppino quante mazzate”, per la regia di Carmela Peluso.

Un titolo che è già una promessa… e infatti il risultato è stato un pienone da record, con il pubblico che ha riempito la sala in ogni ordine di posto, regalando alla compagnia una “chiusura d’anno col botto”.

Una commedia travolgente

La Zigo Zago, come sempre, ha messo in scena una rappresentazione brillante, ritmata e ricca di momenti esilaranti. Gli attori hanno conquistato gli spettatori sin dai primi minuti, alternando scenette irresistibili, battute fulminanti e situazioni comiche che hanno scatenato più volte applausi spontanei.

La regia di Carmela Peluso ha dato freschezza e dinamismo a un testo già amatissimo, confermando la capacità della compagnia di proporre un teatro popolare di qualità, capace di parlare a tutti.

Pubblico entusiasta, atmosfera di festa

L’entusiasmo del pubblico ha trasformato il Teatro Biancardi in una grande festa condivisa: risate, applausi e una partecipazione calorosa che ha reso la serata un vero successo.

Una risposta straordinaria che testimonia l’affetto e l’attesa che circondano ogni nuova produzione della compagnia.

Gli auguri della Zigo Zago

Al termine della rappresentazione, la Compagnia Zigo Zago ha salutato il pubblico con un messaggio semplice e sincero:

“Buon Natale e felice anno nuovo a tutti! Ci rivediamo il prossimo anno con un nuovo lavoro.”

Una promessa che già accende la curiosità degli affezionati e conferma l’impegno della compagnia a continuare a portare sul territorio cultura, leggerezza e aggregazione.