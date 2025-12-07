Casoria, incendio in un appartamento: famiglia ustionata da una fiammata di una stufa a bioetanolo

CASORIA – Paura nella serata di ieri in un’abitazione di via Don Luigi Sturzo, dove un improvviso incendio ha richiesto l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e dei vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, a innescare il rogo sarebbe stata una violenta fiammata sprigionata da una stufa a bioetanolo. Il ritorno di fiamma ha coinvolto quattro persone presenti in casa: marito e moglie, il loro bambino di 6 anni e una nipote di 16 anni, colpiti soprattutto alle gambe. Le fiamme hanno poi interessato anche alcuni arredi, tra cui un tavolo e un divano.

I feriti sono stati trasferiti d’urgenza agli ospedali Cardarelli e Santobono, specializzati nella cura delle ustioni. Fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

L’incendio è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.