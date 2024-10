“Casa in salute”, ecco come vivere da anziani senza rischi

NAPOLI, 23 OTT – Prosegue con successo il progetto “Casa in salute”, promosso dall’Associazione per i Diritti degli Anziani di Napoli (Ada) in collaborazione con l’Enea. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione, in particolare gli over 65, sui rischi per la salute derivanti da condizioni abitative inadeguate, soprattutto in termini di efficienza energetica.

Il progetto si inserisce nell’ambito di “Italia in Classe A”, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Avviato nella primavera scorsa sotto la guida dell’architetto Antonio Disi e con il supporto della ricercatrice Maria Giovanna Gaglione, “Casa in salute” pone particolare attenzione alla questione della “povertà energetica”, che colpisce circa 11 anziani su 100 in Italia.

Questo fenomeno, caratterizzato dall’incapacità di mantenere un comfort termico adeguato nelle abitazioni, ha gravi ripercussioni sulla salute degli anziani, aggravando patologie respiratorie e vascolari e aumentando i costi sanitari. Le condizioni di scarsa efficienza energetica delle case non solo compromettono il benessere fisico, ma incidono anche pesantemente sui conti della Sanità pubblica.

«L’obiettivo del progetto – spiega Mara D’Onofrio, presidente di Ada Napoli – è prevenire le malattie imputabili a un ambiente domestico non salubre, sensibilizzando gli over 65 sull’importanza della riqualificazione energetica delle loro abitazioni. Vogliamo anche promuovere buone pratiche quotidiane che possano migliorare la qualità della vita degli anziani, rendendo le loro case più sicure ed efficienti».

Parallelamente, il progetto si propone di stimolare la ricerca nel campo edilizio, con l’intento di individuare soluzioni progettuali che riducano l’impatto negativo dei cantieri sulle persone più vulnerabili, come gli anziani.

I risultati finora ottenuti e i temi principali sviluppati dal progetto saranno presentati durante un convegno organizzato da Ada Napoli, previsto per il 31 ottobre a Roma, nell’ambito dell’Edilsocial Expo, presso il convention center “La Nuvola”, progettato dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas.

«La nostra partecipazione a questa manifestazione – sottolinea Biagio Ciccone, segretario generale della Uil Pensionati Campania – mira a portare il tema della salute e sicurezza degli anziani in un contesto di ricerca e innovazione edilizia. L’attenzione sarà rivolta alle politiche di miglioramento per la riqualificazione energetica degli edifici abitativi, un tema cruciale per la qualità della vita degli anziani».

“Casa in salute” rappresenta dunque un importante passo avanti per garantire un futuro più sicuro e sostenibile agli anziani, mettendo al centro la sinergia tra innovazione tecnologica, ricerca e tutela della salute.