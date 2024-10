Sperone: richiesta da parte del gruppo “Uniti per Sperone” di convocazione del Consiglio Comunale per discutere la questione EAV

SPERONE, 23 OTTOBRE 2024 – Il Consigliere Comunale Pasquale Muccio, a nome del gruppo consiliare “Uniti per Sperone”, ha presentato una richiesta ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Sperone, al Sindaco e ai Consiglieri, sollecitando la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per discutere la situazione relativa al servizio di trasporto pubblico gestito dall’EAV.

Nella sua richiesta, Muccio sottolinea i disagi espressi dalla popolazione e dall’utenza in generale riguardo alla qualità del servizio. Il consigliere invita le autorità a prendere in considerazione i problemi sollevati dai cittadini e a cercare soluzioni concrete attraverso una discussione aperta e approfondita.

L’iniziativa arriva in un momento in cui il malcontento per la gestione dei trasporti pubblici è crescente, con frequenti segnalazioni di ritardi e disservizi che stanno incidendo negativamente sulla vita quotidiana degli abitanti di Sperone e delle aree limitrofe.

La proposta di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale intende affrontare direttamente questi problemi, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise che possano migliorare il servizio e ridurre i disagi per i residenti. Il documento termina con la firma del Consigliere Muccio, che esprime fiducia in un riscontro positivo da parte degli altri membri del Consiglio.

Si attende ora la risposta delle autorità comunali e la data dell’eventuale convocazione per la discussione pubblica sul tema EAV.