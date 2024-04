Presentazione della IX Edizione de ‘La Damigella del Re’ a Roccarainola: Una Serata di Cultura e Intrattenimento

Nel suggestivo scenario del Museo Multimediale Parco del Partenio, la cittadina di Roccarainola si prepara ad accogliere con entusiasmo la presentazione della nona edizione de “La Damigella del Re”. Un evento atteso e ricco di significato che celebra la storia, la cultura e le tradizioni della regione.

La conferenza di presentazione, in programma per venerdì 3 Maggio alle ore 19.30, promette di essere un momento di grande interesse per tutti gli appassionati del teatro e della storia locale. Saranno presenti due figure di spicco dell’edizione di quest’anno: Marianna Fusco, che vestirà i panni di Lucrezia D’Alagno, e il rinomato attore Michele Rosiello, nel ruolo di Alfonso d’Aragona. La loro presenza aggiunge un tocco di prestigio e professionalità all’evento, confermando l’impegno nel portare avanti questa importante tradizione culturale.

Ad accogliere i partecipanti sarà il Sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo, che offrirà i saluti istituzionali e darà il benvenuto a tutti i presenti. Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei Sette Casali di Roccarainola e delle Associazioni del territorio, testimoniando così il coinvolgimento e il sostegno della comunità locale a questa iniziativa.

La serata sarà impreziosita dalla presenza della moderatrice d’eccezione, l’attrice Annalisa Direttore, che guiderà con professionalità e charme gli interventi e le presentazioni. Sarà lei a introdurre il programma dell’intera manifestazione, svelando le date e le location che ospiteranno i vari eventi previsti.

Si prospetta dunque una serata all’insegna della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento, dove i presenti avranno l’opportunità di immergersi nella magia delle rappresentazioni teatrali e di scoprire gli scenari suggestivi che caratterizzeranno questa edizione de “La Damigella del Re”.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 3 Maggio a Roccarainola, per una serata indimenticabile all’insegna della tradizione e dell’arte.