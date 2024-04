Stellantis, Auriemma e D’Alterio (Uilm Campania): massiccia adesione allo sciopero indetto a Pomigliano d’Arco

Massiccia adesione allo sciopero indetto alla Stellantis di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Dopo mesi in cui Fim, Uilm, Fismic e Uglm hanno denunciato innumerevoli episodi di scarsa sicurezza, i lavoratori hanno incrociato le braccia bloccando, di fatto, la produzione del sito industriale campano.

“Abbiamo bisogno di garanzie certe per il futuro – hanno detto il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma e il segretario territoriale Uilm Campania, Giuseppe D’Alterio – sulla sicurezza non possiamo più transigere. Tutto il Paese è impegnato contro la piaga dei morti sul lavoro, il management di Stellantis non può fingere di non sapere. Oggi è ìl crocevia di un nuovo modello di relazioni sindacali che garantisca tutti i dipendenti e il futuro dell’area campana”.

Il presidio durerà l’intera giornata e interesserà tutti i turni di lavoro.