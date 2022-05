Camminano insieme, la Cgil di Avellino presenta l’iniziativa. Lunedì 30 maggio alle 16, conferenza stampa presso la sede della Camera del lavoro

Lunedì 30 maggio alle 16, presso la sede della Camera del lavoro di Avellino (in via Padre Paolo Manna), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Camminano insieme in programma il primo giugno ad Avellino in Largo Biagio Agnes (nei pressi di Corso Vittorio Emanuele).



Il segretario generale della Cgil di Avellino, Franco Fiordellisi, con i componenti della segreteria provinciale illustrerà nei dettagli l’iniziativa di mercoledì prossimo promossa “per la pace, per il lavoro, per la giustizia sociale e la democrazia“.

