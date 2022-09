Calcio Serie C, 2a giornata. L’Avellino stecca ancora, reti bianche contro la Gelbison.

Avellino (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Rizzo (14′ st Ricciardi), Casarini, Franco (23′ st Dall’Oglio), Tito (40′ st Guadagni); Di Gaudio (40′ st Trotta), Murano (14′ st Gambale), Kanoute. A disp.: Pizzella, Antignani, Garetto, Russo, Ceccarelli, Matera, Auriletto, Micovschi. All.: Taurino.

Gelbison (3-4-3): Vitale; Cargnelutti, Bonalumi, Grilli; Statella (26′ st Savini), Foresta (6′ st Fornito), Uliano, Loreto; Graziani (26′ st Marong), De Sena (32′ st Sorrentino), Sane (6′ st Kyeremateng). A disp.: D’Agostino, Cannizzaro, Onda, Di Fiore, Mesisca, Citarella, Correnti, Nunziante, Paoloni, Faella. All.: Esposito.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Note: spettatori 5.000 circa; ammoniti Foresta, Gilli, Uliano, Esposito per proteste; recupero p.t 0′, s.t. 5′; angoli 7-3.

di Lucio Ianniciello

I lupi steccano di nuovo, solo 0-0 contro la Gelbison. Il derby inedito non dà indicazioni diverse dopo la sconfitta di Pescara. Non si segna, un palo di Casarini all’alba della gara e alcuni tentativi non concretizzati . Mercoledì si va a Monopoli.

Il 3-4-3 di Taurino prevede tre cambiamenti rispetto a Pescara: c’è Moretti in difesa, Rizzo come esterno al posto di Ricciardi e Di Gaudio in avanti, Guadagni si siede in panca come Trotta e Gambale. Stesso schema per i viaggianti, Graziano, De Sena e Sane il trio offensivo. Intraprendente la Gelbison ad inizio gara, tiro sopra la traversa di Sane al 5′. L’Avellino è pericolosissimo all’8′ con un fendente di Casarini che centra il palo, la palla carambola su Vitale e poi sugli avanti avellinesi ma l’azione sfuma. Il team ospite si ripropone in avanti senza accusare l’insidia appena corsa e Murano mette una pezza su tentativo di Loreto. È un botta e risposta, al 25′ Di Gaudio va vicino al vantaggio irpino su azione sviluppatasi da corner. La partita è equilibrata, Tito ci prova dalla sinistra ma il suo tiro è fuori misura. Lupi poco incisivi, la difesa vallese non deve fare gli straordinari. Fischi dei tifosi biancoverdi a fine primo tempo.

Al 51′ Esposito chiama in panca Foresta e Sane rimpiazzati rispettivamente da Fornito e Kyeremateng. Altro ammonito in casa Gelbison dopo Foresta, si tratta di Gilli che stende Kanoute. Risponde Taurino con Ricciardi per Rizzo e Gambale per Murano. Al 62′ proprio Ricciardi deve opporsi ad un’iniziativa della Gelbison, l’Avellino continua a stentare. Prendono coraggio i vallesi, tiro da fuori di De Sena ampiamente a lato. È la volta di Dall’Oglio per l’Avellino, esce Franco. Un giro di lancette e Kanoute spara sul fondo dopo un’iniziativa di Di Gaudio rifinita da Ricciardi. La Sud incita a tamburo battente la squadra, si è giunti ormai al 75′. I lupi collezionano corner, manca la stoccata. Sbaglia Aya sotto la porta avversaria, all’82’ Ricciardi imbecca Tito che in ottima posizione manda alto. Nella mischia anche Guadagni e Trotta. All’86’ colpo di testa non preciso di Zanandrea. Cinque i minuti di recupero. Le ultime speranze irpine si spengono su un traversone mal calibrato di Casarini. La Curva contesta il presidente D’Agostino.