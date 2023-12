CALCIO. Nola 1925: arrivano Di Finizio e Chianese

Giorni di annunci in casa Nola 1925. Dopo le dichiarazioni del neo patron Giuseppe Langella, infatti, sono arrivate anche le firme di due nuovi calciatori: Mario Chianese e Lorenzo Di Finizio. Per il primo si tratta di un ritorno. Classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Napoli, dopo l’ottima stagione con l’Aversa in D per Chianese era già arrivata la chiamata del Nola nella scorsa stagione. Per l’esterno 1993 Di Finizio, invece, è la prima apparizione in bianconero dopo le esperienze con Sarnese, Pomigliano, Gladiator e, in ultimo, Puteolana. I due calciatori sono stati già convocati per la gara con il Quarto.