Calcio, Latina-Avellino. Gautieri: “La strada è quella giusta, bisogna recuperare i giocatori”.

di Lucio Ianniciello

Mister Gautieri commenta il pari a reti bianche in quel di Latina: “Sapevamo di affrontare una squadra che era in ascesa, venivano da tre vittorie consecutive. Abbiamo fatto una partita accorta, a tratti anche di buona qualità. Ci sono state due-tre situazioni in cui potevamo fare male ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo un paio di occasioni, la traversa di Maniero, si poteva portare a casa la vittoria. La squadra ha giocato, lottato, atteggiamento giusto”.

Continua: “Gara difficile, il Latina gioca molto sulle seconde palle, sugli errori dell’avversario, parte da dietro. Noi abbiamo fatto bene, punto buono. Ci vuole la continuità di risultati e prestazioni, la strada è quella giusta”.

Si teme per Maniero, problema al ginocchio a fine gara. La situazione infortuni non fa dormire sonni tranquilli: “Maniero ha preso una botta, bisogna capire l’entità. nell’ultimo quarto d’ora siamo andati in difficoltà. È importante recuperare i giocatori che sono fuori ma anche quelli che sono dentro. Per esempio Plescia, Kragl e Silvestri avevano qualche problema. Dobbiamo lavorare sotto l’aspetto fisico oltre che tecnico-tattico”.

Sabato al Partenio Lombardi arriva il Catania, fischio d’inizio alle 14.30 e non più alle 17.30, Silvestri squalificato dopo l’espulsione a Latina: “È una perdita pesante, speriamo di recuperare Dossena”.

