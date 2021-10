CALCIO. Il Napoli riconquista la vetta, battuto il Bologna

Con un secco 3 a 0 il Napoli ritorna alla vittoria, dopo il pareggio di domenica scorsa in casa della Roma, battendo il Bologna al “Diego Armando Maradona”. Apre le marcature una rete di Fabian Ruiz con una bella conclusione da fuori terminata all’incrocio dei pali. Sul finire di primo tempo, Insigne raddoppia su rigore concesso per fallo di mano di Medel, dopo che il capitano del Napoli veniva due rigori sbagliati. Nella ripresa Osimhen si procura un altro penalty che lo stesso Insigne trasforma ancora per il 3-0 finale. Prima di Lorenzo Insigne, l’ultimo giocatore del Napoli che ha realizzato una doppietta su calcio di rigore in Serie A è stato Dries Mertens, nel settembre 2017 contro il Benevento. L’unica notizia di clamore è che Osimhen non ha segnato. Il Napoli conquista il massimo risultato con il minimo sforzo.

