Avella si accende di Cultura: Presentazione del Libro ‘Dentro una Borsetta’ di Francesca Grassi”

Il 23 novembre, alle ore 18, Avella si prepara ad accogliere un evento straordinario presso lo SmArtCultureHub in corso Vittorio Emanuele: la presentazione del libro “Dentro una borsetta” di Francesca Grassi. Un’occasione unica per esplorare le storie di donne straordinarie che si sono distinte in campi diversi e che condividono un comune denominatore: la borsa.

Il libro “Dentro una borsetta” è più di un semplice saggio; è un racconto corale che raccoglie interviste a donne che hanno segnato la loro impronta nel mondo dello sport, della medicina, della lotta all’inclusione, del diritto, dell’imprenditorialità, del cinema e del teatro. Al centro di queste storie, c’è un elemento unificante e simbolico: la borsa.

Francesca Grassi ci conduce in un viaggio emozionante attraverso le vite di queste donne straordinarie, esplorando i momenti chiave delle loro esperienze. Molte di loro hanno vissuto momenti particolari che le hanno portate a compiere gesti di cui si sono poi pentite. La borsa diventa così un simbolo tangibile di tutto ciò che una donna porta con sé nella sua vita quotidiana: emozioni, affetti, ricordi.

Durante la presentazione del libro, la giornalista Autilia Napolitano modererà l’evento, garantendo una discussione approfondita e coinvolgente. Saranno presenti anche il primo cittadino di Avella, il dott. Vincenzo Biancardi, l’avv. Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps, e Felice Peluso, presidente di Aido Nola-Cimitile. La partecipazione di queste figure di spicco aggiunge un ulteriore valore all’evento, sottolineando l’importanza di sostenere e celebrare le voci femminili.

Inoltre, in occasione della presentazione, verrà allestita una mostra fotografica, arricchendo l’esperienza con un tocco visivo che completerà la narrazione delle storie delle donne protagoniste di “Dentro una borsetta”.

Questo evento promette di essere un’immersione nella complessità e nella bellezza dell’universo femminile, celebrando la forza, la vulnerabilità e la ricchezza di ogni singola storia racchiusa dentro una borsetta. Non mancate a questa serata dedicata alla scoperta e alla celebrazione delle donne straordinarie dietro il simbolico accessorio che le accompagna nel loro viaggio quotidiano.