Calcio. Attiva la prevendita, 400 tagliandi ai tifosi avellinesi per Cerignola

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Audace Cerignola – Avellino che verrà disputata domenica 12 febbraio 2023 alle ore 17.30, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Domenico Monterosi” per un totale di 400 tagliandi.

I ticket avranno un prezzo di € 10.00 esclusi diritti prevendita e saranno acquistabili online attraverso il circuito Posto Riservato o presso i punti vendita abilitati.

Ai tifosi dell’Avellino sarà possibile acquistare solo i tagliandi del settore ospiti con obbligo di fidelity card. Per chi non è in possesso della tessera “Fichè Vivrò”, potrà acquistarla al seguente link: https://sport.ticketone.it/event/it/48646/90600776/fidelity-us-avellino-3

La prevendita terminerà alle 19.00 di sabato 11 febbraio 2023 salvo esaurimento.

Si consiglia ai tifosi dell’Avellino di raggiungere lo stadio Monterisi seguendo l’itinerario disposto dalla Questura di Foggia e raggiungendo entro le ore 16.00 l’uscita di Candela. Non sarà consentito l’accesso al Monterisi in nessun’altra modalità.