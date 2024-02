Brusciano Circolo PD sostiene la Raccolta Differenziata.

Il Circolo del Partito Democratico di Brusciano, presso la nuova sede inaugurata il 31 luglio 2023 con il Segretario cittadino, Ing. Pasquale Coppola, fra le altre iniziative messe in campo, come quella per la valorizzazione della Festa dei Gigli, ha prodotto anche un evento promozionale a tutela dell’ambiente e per l’incremento della Raccolta Differenziata a Brusciano.

Domenica 25 febbraio 2024, intesa come “Giornata di Sensibilizzazione della Raccolta Differenziata”, il PD ha distribuito alla cittadinanza un volantino intitolato “I Colori fanno la Differenza” riproducendo i giorni della settimana con i corrispondenti distinti conferimenti dei rifiuti solidi urbani raccolti poi dagli efficienti operatori del servizio pubblico del Comune di Brusciano: Lunedì, Vetro, Carta e Carone; Martedì, Organico; Mercoledì Plastica e Lattine; Giovedì, Secco Residuo; Venerdì, Organico; Domenica, Organico. Inoltre sono stati rammemorati gli obblighi di legge che vietano ad ognuno: di dare fuoco a qualsiasi genere di rifiuto; di utilizzare i contenitori di rifiuti altrui; di abbandonare rifiuti in qualsiasi posto non autorizzato.

Nello stesso volantino il PD ha riprodotto una propria “Lettera alla Comunità” rivolgendosi ad ogni bruscianese con queste parole: «Cara concittadina/o, La raccolta differenziata è un atto di grande civiltà e di rispetto nei confronti del nostro territorio e delle future generazioni. La nostra Comunità ha già dimostrato di saper essere virtuosa e capace di impegnarsi in un sistema che, tra i migliori in Italia, ci aiuta a tutelare l’ambiente. Oggi, come ieri, l’impegno deve essere massimo per garantire a tutti noi un futuro migliore. Il tassello fondamentale sei tu. La tua consapevolezza e il tuo impegno sono alla base del sistema dell’Economia Circolare. Per questo colgo l’occasione per ringraziarti. Il tuo aiuto è alla base di ogni traguardo raggiunto per rendere migliore la nostra città. Il Circolo del PD di Brusciano».