Binews torna a Sanremo: informazione, dirette e interviste dalla città dei fiori

Binews è pronta a tornare protagonista a Sanremo in occasione delle serati finali del Festival della Canzone Italiana, confermando ancora una volta la propria attenzione ai grandi eventi nazionali e al racconto diretto dei momenti che fanno parte della storia della musica e dello spettacolo italiano.

Anche quest’anno la redazione sarà presente nella città dei fiori con uno staff composto da quattro persone, tra giornalisti e tecnici, impegnati nella realizzazione di contenuti, dirette, interviste e approfondimenti. Un lavoro di squadra che permetterà di raccontare il Festival da vicino, offrendo ai lettori e agli ascoltatori di Binews uno sguardo autentico su ciò che accade dentro e fuori dal palco dell’Ariston.

Dalle voci dei protagonisti alle atmosfere della città, passando per curiosità, backstage e incontri con artisti, addetti ai lavori e pubblico, Binews seguirà passo dopo passo l’evento, portando Sanremo direttamente nelle case di chi ci segue.

Una presenza che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la redazione e che conferma l’impegno di Binews nel fare informazione dinamica, moderna e sempre più vicina al territorio e ai grandi appuntamenti nazionali. Sanremo ci aspetta: Binews è pronta a raccontarlo